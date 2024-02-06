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Удар РФ по Золочеву: Синегубов сообщил о последствиях и состоянии пострадавших

Происшествия 15:39   06.02.2024
Виктория Яковенко
Удар РФ по Золочеву: Синегубов сообщил о последствиях и состоянии пострадавших Фото: скриншот

В городе Золочев на Харьковщине, где россияне попали в гостиницу, завершены спасательные работы. Однако на месте еще работают ГСЧСники.

«Враг попал двумя ракетами С-300 по трехэтажному отелю. Разрушены около 17 объектов гражданской инфраструктуры. Среди них есть жилые дома. Самое страшное, что погиб двухмесячный ребенок. Также пострадали три женщины. Они находятся в средней степени тяжести в больнице. Мы работаем еще на месте, чтобы разобрать все завалы, устранить аварийность. Также работаем, чтобы возобновить энергообеспечение, отопление, газ», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Он также сообщил, что в течение суток россияне обстреляли и Чугуевский район.

«Два населенных пункта – Охримовка, там полностью разрушено гражданское предприятие. Другой удар – Варваровка, где разрушена школа», – добавил Синегубов.

Напомним, удар по Золочеву произошел после двух часов ночи 6 февраля. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что разрушен трехэтажный отель. Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли. Позже начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал, что из-под завалов достали тело погибшего младенца, его мать  — в больнице.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 15:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Золочев на Харьковщине, где россияне попали в гостиницу, завершены спасательные работы. Однако на месте еще работают ГСЧСники.".