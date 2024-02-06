Удар РФ по Золочеву: Синегубов сообщил о последствиях и состоянии пострадавших

В городе Золочев на Харьковщине, где россияне попали в гостиницу, завершены спасательные работы. Однако на месте еще работают ГСЧСники.

«Враг попал двумя ракетами С-300 по трехэтажному отелю. Разрушены около 17 объектов гражданской инфраструктуры. Среди них есть жилые дома. Самое страшное, что погиб двухмесячный ребенок. Также пострадали три женщины. Они находятся в средней степени тяжести в больнице. Мы работаем еще на месте, чтобы разобрать все завалы, устранить аварийность. Также работаем, чтобы возобновить энергообеспечение, отопление, газ», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Он также сообщил, что в течение суток россияне обстреляли и Чугуевский район.

«Два населенных пункта – Охримовка, там полностью разрушено гражданское предприятие. Другой удар – Варваровка, где разрушена школа», – добавил Синегубов.

Напомним, удар по Золочеву произошел после двух часов ночи 6 февраля. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что разрушен трехэтажный отель. Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли. Позже начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал, что из-под завалов достали тело погибшего младенца, его мать — в больнице.