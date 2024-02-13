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Авдеевка, Купянск, Лиман. Зеленский сообщил, что Сырский объехал горячие точки

Политика 19:51   13.02.2024
Елена Нагорная
Авдеевка, Купянск, Лиман. Зеленский сообщил, что Сырский объехал горячие точки Фото: Офис президента

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров 13 февраля побывали в горячих точках фронта, сообщил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

«Первое — фронт, и в частности Авдеевка, Купянск, Лиман. Максимум внимания, максимум поддержки. Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Решают имеющиеся проблемы — комплектация подразделений, укрепление, управление. Будет усиление дронами, РЭБ, командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад», — сказал Зеленский.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 19:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров 13 февраля побывали в горячих точках фронта".