Авдеевка, Купянск, Лиман. Зеленский сообщил, что Сырский объехал горячие точки
Фото: Офис президента
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров 13 февраля побывали в горячих точках фронта, сообщил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.
«Первое — фронт, и в частности Авдеевка, Купянск, Лиман. Максимум внимания, максимум поддержки. Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Решают имеющиеся проблемы — комплектация подразделений, укрепление, управление. Будет усиление дронами, РЭБ, командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад», — сказал Зеленский.
Читайте также: Сырский считает Харьков родным городом: что связывает с ним главкома ВСУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: Зеленский, купянск, сырский, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Авдеевка, Купянск, Лиман. Зеленский сообщил, что Сырский объехал горячие точки»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 19:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров 13 февраля побывали в горячих точках фронта".