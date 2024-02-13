Авдіївка, Куп’янськ, Лиман. Сирський об’їхав всі гарячі точки – Зеленський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров 13 лютого побували у гарячих точках фронту, повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.
“Перше – фронт, і зокрема Авдіївка, Купʼянськ, Лиман. Максимум уваги, максимум підтримки. Головком Сирський, міністр оборони Умєров зараз на місцях, саме там, на фронті, увесь день. Обʼїхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Доповіли щодо ситуації. Розв’язують наявні проблеми – комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ, командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь”, – сказав Зеленський.
Читайте також: Сирський вважає Харків рідним містом: що пов’язує з ним Головкома ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: Зеленський, куп'янск, сырский, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Авдіївка, Куп’янськ, Лиман. Сирський об’їхав всі гарячі точки – Зеленський»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 19:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров 13 лютого побували у гарячих точках фронту".