Авдіївка, Куп’янськ, Лиман. Сирський об’їхав всі гарячі точки – Зеленський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров 13 лютого побували у гарячих точках фронту, повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

“Перше – фронт, і зокрема Авдіївка, Купʼянськ, Лиман. Максимум уваги, максимум підтримки. Головком Сирський, міністр оборони Умєров зараз на місцях, саме там, на фронті, увесь день. Обʼїхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Доповіли щодо ситуації. Розв’язують наявні проблеми – комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ, командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь”, – сказав Зеленський.