Сирський вважає Харків рідним містом: що пов’язує з ним Головкома ЗСУ
Генерал-полковник Олександр Сирський, призначений новим Головнокомандувачем ЗСУ після відставки Валерія Залужного, тісно пов’язаний із Харковом.
Після призначення Олександра Сирського Головкомом ЗСУ однією з обговорюваних тем у мережі стало його російське походження. Відомий факт біографії Сирського – він народився на території нинішньої РФ. Втім, з Україною його пов’язує набагато більша частина життя, зокрема з Харковом.
“У 70-х батька Сирського перевели служити в Україну, з ним переїхала і вся родина. Школу Олександр закінчив у Харкові, це місто він вважає своїм рідним, – пише про нового Головнокомандувача “ВВС Україна”. – У Володимирі у нього залишилися родичі. 8 лютого його брат Олег Сирський сказав російській державній інформагенції: “Я з ним не спілкуюся, я навіть не знаю, де він… Я про нього нічого не знаю. Давно вже, дуже давно він поїхав туди [в Україну]. Він там все життя, він там почав службу і продовжує її, у нього там сім’я”.
Окрім навчання у Харкові, Олександр Сирський служив у Харківській області. У 1990-х він командував батальйоном та полком 6-ї дивізії Нацгвардії, які дислокувалися на Харківщині.
Читайте також: Сирський став почесним харків’янином – Терехов
Безумовно, свої зв’язки із Харківською областю Сирський зміцнив і під час повномасштабного вторгнення РФ. Саме він планував контрнаступ, який звільнив більшу частину території області.
“Після відходу росіян від Києва головні події війни перемістилися на схід України. Сирський очолив оперативно-стратегічне угрупування військ “Хортиця”, у сфері відповідальності якого перебувала східна ділянка фронту. Сирського називають архітектором “Слобожанського наступу” ЗСУ – у вересні 2022 року українська армія стрімким ривком звільнила понад 500 населених пунктів у Харківській, Донецькій та Луганській областях, – нагадує ВВС. – Сирський, який переслідував відступаючих росіян, вирішив відійти від початково затвердженого плану, який передбачав перехід до оборони, а наказав рухатися за противником далі”.
Так, за його власними оцінками, під час Харківської операції звільнили на 2000 квадратних кілометрів території більше, ніж планували.
Читайте також: Усе залежало від першого дня – генерал Сирський про звільнення Харківщини
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: війна, главком, новини Харкова, сырский;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сирський вважає Харків рідним містом: що пов’язує з ним Головкома ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 07:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генерал-полковник Олександр Сирський, призначений новим Головнокомандувачем ЗСУ після відставки Валерія Залужного, тісно пов’язаний із Харковом".