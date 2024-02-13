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Сирський вважає Харків рідним містом: що пов’язує з ним Головкома ЗСУ

Суспільство 07:56   13.02.2024
Оксана Горун
Сирський вважає Харків рідним містом: що пов’язує з ним Головкома ЗСУ

Генерал-полковник Олександр Сирський, призначений новим Головнокомандувачем ЗСУ після відставки Валерія Залужного, тісно пов’язаний із Харковом.

Після призначення Олександра Сирського Головкомом ЗСУ однією з обговорюваних тем у мережі стало його російське походження. Відомий факт біографії Сирського – він народився на території нинішньої РФ. Втім, з Україною його пов’язує набагато більша частина життя, зокрема з Харковом.

“У 70-х батька Сирського перевели служити в Україну, з ним переїхала і вся родина. Школу Олександр закінчив у Харкові, це місто він вважає своїм рідним, – пише про нового Головнокомандувача “ВВС Україна”. – У Володимирі у нього залишилися родичі. 8 лютого його брат Олег Сирський сказав російській державній інформагенції: “Я з ним не спілкуюся, я навіть не знаю, де він… Я про нього нічого не знаю. Давно вже, дуже давно він поїхав туди [в Україну]. Він там все життя, він там почав службу і продовжує її, у нього там сім’я”.

Окрім навчання у Харкові, Олександр Сирський служив у Харківській області. У 1990-х він командував батальйоном та полком 6-ї дивізії Нацгвардії, які дислокувалися на Харківщині.

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Безумовно, свої зв’язки із Харківською областю Сирський зміцнив і під час повномасштабного вторгнення РФ. Саме він планував контрнаступ, який звільнив більшу частину території області.

Після відходу росіян від Києва головні події війни перемістилися на схід України. Сирський очолив оперативно-стратегічне угрупування військ “Хортиця”, у сфері відповідальності якого перебувала східна ділянка фронту. Сирського називають архітектором “Слобожанського наступу” ЗСУ – у вересні 2022 року українська армія стрімким ривком звільнила понад 500 населених пунктів у Харківській, Донецькій та Луганській областях, – нагадує ВВС. – Сирський, який переслідував відступаючих росіян, вирішив відійти від початково затвердженого плану, який передбачав перехід до оборони, а наказав рухатися за противником далі”.

Так, за його власними оцінками, під час Харківської операції звільнили на 2000 квадратних кілометрів території більше, ніж планували.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 07:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генерал-полковник Олександр Сирський, призначений новим Головнокомандувачем ЗСУ після відставки Валерія Залужного, тісно пов’язаний із Харковом".