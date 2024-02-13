Сырский считает Харьков родным городом: что связывает с ним Главкома ВСУ
Генерал-полковник Александр Сырский, назначенный новым Главнокомандующим ВСУ после отставки Валерия Залужного, тесно связан с Харьковом.
После назначения Александра Сырского Главкомом ВСУ одной из наиболее обсуждаемых тем в сети стало его российское происхождение. Известный факт биографии Сырского — он родился на территории нынешней РФ. Впрочем, с Украиной его связывает гораздо большая часть жизни, в том числе — с Харьковом.
«В 70-х отца Сырского перевели служить в Украину, с ним переехала и вся семья. Школу Александр окончил в Харькове, этот город считает своим родным, — пишет о новом Главнокомандующем «ВВС Украина». — Во Владимире у него остались родственники. 8 февраля его брат Олег Сырский сказал российскому государственному информагентству: «Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он… Я о нем ничего не знаю. Давно уж, очень давно он поехал туда [в Украину]. Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья».
Кроме учебы в Харькове, Александр Сырский служил в Харьковской области. В 1990-х он командовал батальоном и полком 6-й дивизии Нацгвардии, которые дислоцировались на Харьковщине.
Читайте также: Сырский стал почетным харьковчанином — Терехов
Безусловно, свои связи с Харьковской областью Сырский укрепил и во время полномасштабного вторжения РФ. Именно он планировал контрнаступление, освободившее большую часть территории области.
«После ухода россиян от Киева главные события войны переместились на восток Украины. Сырский возглавил оперативно-стратегическую группировку войск «Хортица», в сфере ответственности которой находился восточный участок фронта. Сырского называют архитектором «Слобожанского наступления» ВСУ – в сентябре 2022 года украинская армия стремительным рывком освободила более 500 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, — напоминает ВВС. — Сырский, преследовавший отступающих россиян, решил отойти от первоначально утвержденного плана, предполагавшего переход к обороне, а приказал двигаться за противником дальше».
Так, по его собственным оценкам, во время Харьковской операции освободили на 2000 квадратных километров территории больше, чем исходно планировали.
Читайте также: Все зависело от первого дня — генерал Сырский об освобождении Харьковщины
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: война, главком, новости Харькова, сырский;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сырский считает Харьков родным городом: что связывает с ним Главкома ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 07:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генерал-полковник Александр Сырский, назначенный новым Главнокомандующим ВСУ после отставки Валерия Залужного, тесно связан с Харьковом".