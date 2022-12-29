Все зависело от первого дня — генерал Сырский об освобождении Харьковщины

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский рассказал Washington Post о том, как планировали осеннее контрнаступление на Харьковщине и что его самого удивило во время реализации этого плана.

Александр Сырский командовал молниеносным контрнаступлением Сил обороны в Харьковской области в сентябре 2022 года. Он стал одним из 35 человек, рассказавших детали тех событий, американскому изданию для объемного материала «Внутри украинского контрнаступления, которое потрясло Путина и изменило ход войны».

По информации издания, Сырский рассматривал Харьковскую область как перспективную для контрнаступления еще с весны. А уязвимыми точками врага определил стратегические города — Изюм и Балаклею. План состоял в том, чтобы прорваться вглубь захваченной войсками РФ территории «из неожиданного района к северу от двух городов, отрезая российские силы от резервов за близлежащей границей». Удар должен был быть настолько быстрым, чтобы войска противника не успели перегруппироваться.

Возможность предложить, а затем реализовать этот план у генерала появилась летом, когда из Генштаба поступил приказ разработать возможные отвлекающие операции — с целью отвлечь российские войска от обороны Херсона. Как такую «отвлекающую» операцию генерал и предложил ставшее ошеломляюще успешным контрнаступление на Харьковщине.

«Противник… думал, что, поскольку в Изюме было сосредоточено так много сил и еще больше стояло за российской границей в Белгородской области, «надо быть сумасшедшим, чтобы двигаться и пытаться ударить прямо в середину и расколоть две (части армии РФ — Ред.), — сказал Сырский. — Но мысль была».

Уже к августу данные разведки подтвердили, что количество российских войск в Изюме сократилось минимум вдвое. РФ перебрасывала подкрепления на Херсон.

«В истории войн было много случаев, когда удар по отвлекающему направлению, то есть по второстепенному направлению, превращался в главное направление, — объяснил Александр Сырский. — Перспективы были все налицо, потому что… противник совершенно не ожидал, что мы будем атаковать именно в том месте, где мы нанесли главный удар».

Планы атаки тщательно разрабатывали в оперативном штабе на востоке Украины в последние дни августа. Перед командирами бригад и самим Сырским была распечатанная на 3D-принтере карта местности оккупированной РФ части Харьковской области. Каждый из командиров «виртуально отрепетировал» путь своего подразделения. Обсуждали вопросы координации, возможные непредвиденные обстоятельства, отрабатывали различные сценарии.

«Это была кропотливая работа», — отметил командующий Сухопутными войсками Украины.

Он понимал, что Силы обороны не могут позволить себе лобовые атаки с большими потерями. А потому решил прорываться через фронт и окружать населенные пункты, заставляя врага отступать. Одним из главных факторов для успешной реализации замысла была скорость. Если бы россияне успели подтянуть резервы из-за границы контратакующие силы Украины оказались бы отрезанными — у врага в тылу.

«Все зависело от первого дня — как далеко мы сможем прорваться, — прокомментировал генерал Сырский. — Чем дальше мы уходили, тем меньше они могли сделать, тем больше их части были бы отрезаны и изолированы под психологическим давлением».

Хотя контрнаступление готовили в обстановке секретности, по данным командующего, российская армия все же понимала, что на этом участке фронта что-то готовится. Однако информация , благодаря российской бюрократии, «ни до кого не дошла или не была принята во внимание». Того же мнения, по данным WP, придерживаются и в Пентагоне: полевые командиры армии РФ лгали в сообщениях «наверх». Также в Минобороны США есть версия, что командование армии РФ просто было убеждено, что сил и средств для сдерживания украинского контрнаступления достаточно. Как бы то ни было, враг ошибся в своих прогнозах. Причем настолько, что своим бегством армия РФ удивила даже самого автора Харьковской операции.

«Мы рассчитывали, что выполним все задачи операции, — сказал журналистам Александр Сырский. — Но что будет такой каскадный коллапс — я этого не ожидал.

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В WP отмечают: разгром армии РФ на Харьковщине шокировал Кремль, а партнерам Украины во всем мире доказал, что они не зря тратят миллиарды на вооружение и экономическую помощь.