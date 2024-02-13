На Харьковщине браконьеры нанесли ущерб почти на 50 тыс. грн
Фото: Харьковский рыбоохранный патруль
8 февраля около 14:30 на реке Мерла возле поселка Гуты в Богодуховском районе разоблачили двух браконьеров.
Как сообщает Харьковский рыбоохранный патруль, мужчины ловили рыбу запрещенным орудием ловли, а именно одной сеткой. В общем мужчины поймали 31 карася серебристого весом 4,55 кг.
На нарушителей составили протоколы по ч.4 ст.85. Специалисты оценили ущерб в 49011 гривен Запретное орудие ловли и пойманную рыбу изъяли.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: браконьеры, ловили, патруль, рыба, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 12:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 февраля около 14:30 на реке Мерла возле поселка Гуты в Богодуховском районе разоблачили двух браконьеров.".