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На Харьковщине браконьеры нанесли ущерб почти на 50 тыс. грн

Общество 12:15   13.02.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине браконьеры нанесли ущерб почти на 50 тыс. грн Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

8 февраля около 14:30 на реке Мерла возле поселка Гуты в Богодуховском районе разоблачили двух браконьеров.

Как сообщает Харьковский рыбоохранный патруль, мужчины ловили рыбу запрещенным орудием ловли, а именно одной сеткой. В общем мужчины поймали 31 карася серебристого весом 4,55 кг.

На нарушителей составили протоколы по ч.4 ст.85. Специалисты оценили ущерб в 49011 гривен Запретное орудие ловли и пойманную рыбу изъяли.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 12:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 февраля около 14:30 на реке Мерла возле поселка Гуты в Богодуховском районе разоблачили двух браконьеров.".