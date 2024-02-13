На Харьковщине браконьеры нанесли ущерб почти на 50 тыс. грн

8 февраля около 14:30 на реке Мерла возле поселка Гуты в Богодуховском районе разоблачили двух браконьеров.

Как сообщает Харьковский рыбоохранный патруль, мужчины ловили рыбу запрещенным орудием ловли, а именно одной сеткой. В общем мужчины поймали 31 карася серебристого весом 4,55 кг.

На нарушителей составили протоколы по ч.4 ст.85. Специалисты оценили ущерб в 49011 гривен Запретное орудие ловли и пойманную рыбу изъяли.