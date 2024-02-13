На Харківщині браконьєри завдали шкоди на майже 50 тис. грн
Фото: Харківський рибоохоронний патруль
8 лютого близько 14:30 на річці Мерла поблизу селища Гути в Богодухівському районі викрили двох браконьєрів.
Як повідомляє Харківський рибоохоронний патруль, чоловіки ловили рибу забороненим знаряддям лову, а саме однією сіткою з льоси. Загалом чоловіки піймали 31 карася сріблястого вагою 4,55 кг.
На порушників склали протоколи за ч. 4 ст. 85. Фахівці оцінили збитки у 49011 гривень Заборонене знаряддя лову та пійману рибу вилучили.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: браконьеры, ловили, патруль, рыба, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 12:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 лютого близько 14:30 на річці Мерла поблизу селища Гути в Богодухівському районі викрили двох браконьєрів.".