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На Харківщині браконьєри завдали шкоди на майже 50 тис. грн

Суспільство 12:15   13.02.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині браконьєри завдали шкоди на майже 50 тис. грн Фото: Харківський рибоохоронний патруль

8 лютого близько 14:30 на річці Мерла поблизу селища Гути в Богодухівському районі викрили двох браконьєрів.

Як повідомляє Харківський рибоохоронний патруль, чоловіки ловили рибу забороненим знаряддям лову, а саме однією сіткою з льоси. Загалом чоловіки піймали 31 карася сріблястого вагою 4,55 кг.

На порушників склали протоколи за ч. 4 ст. 85. Фахівці оцінили збитки у 49011 гривень Заборонене знаряддя лову та пійману рибу вилучили.

Читайте також: Наловили 62 кг риби на 163 тис грн: на Харківщині піймали браконьєрів

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «На Харківщині браконьєри завдали шкоди на майже 50 тис. грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 12:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 лютого близько 14:30 на річці Мерла поблизу селища Гути в Богодухівському районі викрили двох браконьєрів.".