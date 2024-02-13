На Харківщині браконьєри завдали шкоди на майже 50 тис. грн

8 лютого близько 14:30 на річці Мерла поблизу селища Гути в Богодухівському районі викрили двох браконьєрів.

Як повідомляє Харківський рибоохоронний патруль, чоловіки ловили рибу забороненим знаряддям лову, а саме однією сіткою з льоси. Загалом чоловіки піймали 31 карася сріблястого вагою 4,55 кг.

На порушників склали протоколи за ч. 4 ст. 85. Фахівці оцінили збитки у 49011 гривень Заборонене знаряддя лову та пійману рибу вилучили.