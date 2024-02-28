Рабочую группу по сохранению культурного наследия создадут в Харькове — мэр

Рабочую группу по сохранению культурного наследия создадут в Харькове, сообщил на сессии городского совета 28 февраля мэр Игорь Терехов.

С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил депутат Юрий Корсунов.

«Разрушаются здания, сооружения. Часть из них относится к культурному наследию. Есть такие здания, которые являются визитной карточкой нашего города. Поэтому появилось предложение создать рабочую группу, которая бы смогла сфотографировать фасады, восстановить проектную документацию. Чтобы при необходимости можно было бы восстановить в первоначальном виде те здания, которые могут пострадать», — сказал Корсунов.

На это Терехов ответил, что накануне уже общался по этому вопросу с депутатом Дмитрием Булахом и специалистами по сохранению культурного наследия.

«Мы договорились, что создаем специальную рабочую группу. Она будет выезжать на все «прилеты», что касается памятников архитектуры. Мы будем смотреть, что мы сможем сохранить, чтобы потом отстраивать наше культурное наследие», — отметил Терехов.