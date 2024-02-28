Робочу групу зі збереження культурної спадщини створять у Харкові – мер
Робочу групу зі збереження культурної спадщини створять у Харкові, повідомив на сесії міської ради 28 лютого мер Ігор Терехов.
З такою пропозицією під час пленарного засідання виступив депутат Юрій Корсунов.
“Руйнуються будівлі, споруди. Частина з них відноситься до культурної спадщини. Є такі будівлі, які є візитівкою нашого міста. Тому з’явилася пропозиція створити робочу групу, яка б спромоглася сфотографувати фасади, відновити проєктну документацію, щоб за необхідності можна було б відбудувати у первинному вигляді ті будівлі, які можуть постраждати”, – сказав Корсунов.
На це Терехов відповів, що напередодні вже спілкувався щодо цього питання з депутатом Дмитром Булахом і фахівцями зі збереження культурної спадщини.
“Ми домовилися, що створюємо спеціальну робочу групу. Вона буде виїжджати на всі “прильоти”, що стосується пам’яток архітектури. Ми будемо дивитися, що ми зможемо зберегти, щоб потім відбудовувати нашу культурну спадщину”, – зазначив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, наследие, памятник архитектуры, прилеты, сесія, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 22:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Робочу групу зі збереження культурної спадщини створять у Харкові".