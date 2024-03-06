Громко: на Харьковщине до середины дня будут звучать взрывы

На Харьковщине продолжают разминирование. О планах саперов, касающихся Изюмского района, предупредили в ХОВА.

«В Изюмском районе пройдет разминирование. В рамках села Новая Гусаровка Балаклейской тергромады с 09:00 до 12:30 будут проводиться контролируемые подрывы взрывоопасных предметов. С 11:30 до 12:00 включительно саперы совершат контролируемые подрывы в пределах села Вербовка Балаклейской громады», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

С потеплением разминирование в Харьковской области активизировалось. Только за минувшие сутки сводные группы взрывотехников очистили 17,94 га территории, уничтожив 278 взрывоопасных предметов.

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