Громко: на Харьковщине до середины дня будут звучать взрывы
На Харьковщине продолжают разминирование. О планах саперов, касающихся Изюмского района, предупредили в ХОВА.
«В Изюмском районе пройдет разминирование. В рамках села Новая Гусаровка Балаклейской тергромады с 09:00 до 12:30 будут проводиться контролируемые подрывы взрывоопасных предметов. С 11:30 до 12:00 включительно саперы совершат контролируемые подрывы в пределах села Вербовка Балаклейской громады», — проинформировала пресс-служба ХОВА.
С потеплением разминирование в Харьковской области активизировалось. Только за минувшие сутки сводные группы взрывотехников очистили 17,94 га территории, уничтожив 278 взрывоопасных предметов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, разминирование, розмінування, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 11:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжают разминирование. О планах саперов, касающихся Изюмского района, предупредили в ХОВА".