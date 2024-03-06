Гучно: на Харківщині до середини дня лунатимуть вибухи
На Харківщині продовжують розмінування. Про плани саперів щодо Ізюмського району попередили в ХОВА.
“В Ізюмському районі відбудеться розмінування. У межах села Нова Гусарівка Балаклійської тергромади з 09:00 до 12:30 включно проводитимуться контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів. З 11:30 до 12:00 включно сапери здійснять контрольовані підриви в межах села Вербівка Балаклійської громади”, – поінформувала пресслужба ХОВА.
З потеплінням розмінування на Харківщині активізувалося. Лише минулої доби зведені групи вибухотехніків очистили 17,94 га території, знищивши 278 вибухонебезпечних предметів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибухи, новини Харкова, розмінування, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 11:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжують розмінування. Про плани саперів щодо Ізюмського району попередили в ХОВА".