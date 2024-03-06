Гучно: на Харківщині до середини дня лунатимуть вибухи

На Харківщині продовжують розмінування. Про плани саперів щодо Ізюмського району попередили в ХОВА.

“В Ізюмському районі відбудеться розмінування. У межах села Нова Гусарівка Балаклійської тергромади з 09:00 до 12:30 включно проводитимуться контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів. З 11:30 до 12:00 включно сапери здійснять контрольовані підриви в межах села Вербівка Балаклійської громади”, – поінформувала пресслужба ХОВА.

З потеплінням розмінування на Харківщині активізувалося. Лише минулої доби зведені групи вибухотехніків очистили 17,94 га території, знищивши 278 вибухонебезпечних предметів.