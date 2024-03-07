«У нас есть такие возможности» — мэр Харькова о приеме переселенцев

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в Харькове есть где размещать переселенцев из Купянского района, в котором проводят обязательную и планируют принудительную эвакуацию.

«Мы принимаем людей, которые вынуждены переезжать в город Харьков. Размещаем их в общежитиях, потому что у нас есть такие возможности. Вы помните, что город Харьков – это была всегда студенческая столица Украины. И после нашей победы это тоже будет студенческая столица Украины. В общежитиях города есть свободные места, и мы там размещаем людей», — сказал Терехов.

Он также прокомментировал планы развития в городе «подземного образования». Сейчас, по данным Терехова, в метрошколе учится 2200 школьников. Больше она вместить не может. Однако уже завершают строительство подземной школы в одном из районов города — она будет вмещать еще 900 детей.

«Мы планируем построить такие же подземные школы во всех девяти районах города Харькова, чтобы дети имели возможность учиться в режиме офлайн, но под землей, чтобы им было безопасно там учиться», — подчеркнул мэр Харькова.