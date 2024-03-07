«У нас есть такие возможности» — мэр Харькова о приеме переселенцев
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в Харькове есть где размещать переселенцев из Купянского района, в котором проводят обязательную и планируют принудительную эвакуацию.
«Мы принимаем людей, которые вынуждены переезжать в город Харьков. Размещаем их в общежитиях, потому что у нас есть такие возможности. Вы помните, что город Харьков – это была всегда студенческая столица Украины. И после нашей победы это тоже будет студенческая столица Украины. В общежитиях города есть свободные места, и мы там размещаем людей», — сказал Терехов.
Он также прокомментировал планы развития в городе «подземного образования». Сейчас, по данным Терехова, в метрошколе учится 2200 школьников. Больше она вместить не может. Однако уже завершают строительство подземной школы в одном из районов города — она будет вмещать еще 900 детей.
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«Мы планируем построить такие же подземные школы во всех девяти районах города Харькова, чтобы дети имели возможность учиться в режиме офлайн, но под землей, чтобы им было безопасно там учиться», — подчеркнул мэр Харькова.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: впл, новости Харькова, общежитие, переселенцы, терехов;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в Харькове есть где размещать переселенцев из Купянского района, в котором проводят обязательную и планируют принудительную эвакуацию".