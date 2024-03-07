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Что происходит под Купянском: информация военной администрации

Происшествия 07:53   07.03.2024
Оксана Горун
Что происходит под Купянском: информация военной администрации Скриншот

Армия РФ продолжает штурмовать Синьковку и Табаевку, но ночь в Купянске и населенных пунктах у линии фронта прошла относительно спокойно, сообщил в эфире нацмарафона начальник районной военной администрации Андрей Канашевич.

«Пока информация об обстрелах населенных пунктов вокруг Купянска и вдоль линии фронта не поступает. Единственное, что было, это в два часа ночи сообщили о том, что враг применял КАБы в направлении населенного пункта Купянск. Пока информации о последствиях этого обстрела у нас нет», — сказал Канашевич.

Он отметил, что ночь в Купянске прошла «более-менее спокойно».

«Были некоторые обстрелы близлежащих к линии фронта населенных пунктов, таких как Петропавловка и Табаевка. Но мы знаем, что в принципе по этим населенным пунктам, включая Синьковку, враг постоянно применяет штурмовые действия. Поэтому это для нас, так сказать, это не является чем-то таким неожиданным. Мы знаем, что наши ребята там держат оборону достаточно надежно. И все попытки врага прорвать оборону и на Синьковке, и на Табаевке остаются пока и, я надеюсь, и дальше будут оставаться безрезультатными», — отметил начальник РВА.

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По его словам, в Купянском районе все еще готовятся объявить дополнительную принудительную эвакуацию семей с детьми в 18 населенных пунктах Великобурлукской и Ольховатской громад. В ожидании этого решения некоторые люди уже начали выезжать самостоятельно. Канашевич отметил, что с населением постоянно ведут работу, убеждая в необходимости поберечься от обстрелов и временно перебраться на более безопасные территории.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 07:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает штурмовать Синьковку и Табаевку, но ночь в Купянске и населенных пунктах у линии фронта прошла относительно спокойно, сообщил в эфире нацмарафона начальник районной военной администрации Андрей Канашевич".