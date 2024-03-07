Що відбувається під Куп’янськом: інформація військової адміністрації
Армія РФ продовжує штурмувати Синьківку та Табаївку, але ніч у Куп’янську та населених пунктах біля лінії фронту пройшла відносно спокійно, повідомив у етері нацмарафону начальник районної військової адміністрації Андрій Канашевич.
“Наразі інформації щодо обстрілів населених пунктів навколо Куп’янська та вдовж лінії фронту не надходить. Єдине, що було, це о другій годині ночі повідомили про те, що ворог застосовував КАБи в напрямку населеного пункту Куп’янськ. Наразі інформації щодо наслідків цього обстрілу в нас немає”, – сказав Канашевич.
Він зазначив, що ніч у Куп’янську пройшла “більш-менш спокійно”.
“Були деякі обстріли прилеглих до лінії фронту населених пунктів, таких як Петропавлівка та Табаївка. Але ми знаємо, що в принципі по цих населених пунктах, включно з Синьківкою, ворог постійно застосовує штурмові дії. Тому це для нас, так би мовити, не є чимось таким неочікуваним. Ми знаємо, що наші хлопці там тримають оборону достатньо надійно. І всі намагання ворога прорвати оборону й на Синьківці, й на Табаївці залишаються поки що та, я сподіваюся, й надалі будуть залишатися безрезультатними“, – зазначив начальник РВА.
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За його словами, в Куп’янському районі все ще готуються оголосити додаткову примусову евакуацію сімей з дітьми у 18 населених пунктах Великобурлуцької та Вільхуватської громад. В очікуванні цього рішення, деякі люди вже почали виїжджати самостійно. Канашевич зазначив, що з населенням постійно ведуть роботу, переконуючи у необхідності поберегтися від обстрілів та тимчасово перебратися на безпечніші території.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 07:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжує штурмувати Синьківку та Табаївку, але ніч у Куп’янську та населених пунктах біля лінії фронту пройшла відносно спокійно, повідомив у етері нацмарафону начальник районної військової адміністрації Андрій Канашевич".