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“У нас є такі можливості” – мер Харкова про приймання переселенців

Суспільство 10:33   07.03.2024
Оксана Горун
“У нас є такі можливості” – мер Харкова про приймання переселенців

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив, що в Харкові є де розміщувати переселенців із Куп’янського району, в якому проводять обов’язкову та планують примусову евакуацію.

“Ми приймаємо людей, які змушені переїжджати до міста Харкова. Розміщуємо їх у гуртожитках, бо маємо такі можливості. Ви пам’ятаєте, що місто Харків – це була завжди студентська столиця України. І після нашої перемоги це теж буде студентська столиця України. У гуртожитках міста є вільні місця, і ми там розміщуємо людей”, – сказав Терехов.

Він також прокоментував плани розвитку в місті “підземної освіти”. Наразі, за даними Терехова, у метрошколі навчається 2200 школярів. Більше вона вмістити не може. Проте вже завершують будівництво підземної школи в одному з районів міста – вона вміщатиме ще 900 дітей.

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“Ми плануємо побудувати такі ж підземні школи в усіх дев’яти районах міста Харкова, щоб діти мали змогу навчатися в режимі офлайн, але під землею, щоб їм було безпечно там навчатися”, – наголосив мер Харкова.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 10:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив, що в Харкові є де розміщувати переселенців із Куп’янського району, в якому проводять обов’язкову та планують примусову евакуацію".