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РФ ударит со стороны Сум и «отрежет» Харьков — новая ложь пропаганды

Мир 15:28   10.03.2024
Оксана Горун
РФ ударит со стороны Сум и «отрежет» Харьков — новая ложь пропаганды

Российские пропагандисты придумали новую «страшилку» для жителей Харьковщины — о наступлении армии РФ с севера.

О новой лжи россияне предупредил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Ложь пропаганды выглядит следующим образом: якобы у РФ есть резервы, которые она в течение двух-трех недель может перекинуть на нужное направление — и атаковать «с колес».

«Правда: на сегодня у россии нет ни войск, ни сил, ни средств, чтобы проводить мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении, куда входят Харьков, Сумы, Чернигов и Киевщина, заявил заместитель начальника ГУР Скибицкий в интервью «Интерфакс-Украина»: «Резерва стратегического сейчас нет у рф, они пытаются его создать. Все, что создавалось, сразу заводилось на нашу территорию. 18-я армия, 25-я армия, 3-й армейский корпус – все они воюют, резерва нет», — сообщает Центр стратегических коммуникаций в своем telegram-канале.

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Специалисты подчеркнули: заявления, которые распространяют россияне, — часть психологической операции. Ее цель — посеять панику и создать ощущения якобы неизбежного поражения на фронте.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 15:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские пропагандисты придумали новую «страшилку» для жителей Харьковщины — о наступлении армии РФ с севера".