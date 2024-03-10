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РФ вдарить із боку Сум і “відріже” Харків – нова брехня пропаганди

Світ 15:28   10.03.2024
Оксана Горун
РФ вдарить із боку Сум і “відріже” Харків – нова брехня пропаганди

Російські пропагандисти вигадали нову “страшилку” для мешканців Харківщини – про наступ армії РФ з півночі.

Про нову брехню росіян попередив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Брехня пропагандистів виглядає наступним чином: нібито РФ має резерви, які вона протягом двох-трьох тижнів може перекинути на потрібний напрямок – і атакувати “з коліс”.

Правда: на сьогодні у росії немає ні військ, ні сил, ні засобів, щоб проводити потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку, куди входять Харків, Суми, Чернігів і Київщина, заявив заступник начальника ГУР Скібіцький в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”: “Резерву стратегічного зараз немає у рф, вони намагаються його створити. Все, що створювалося, одразу заводилося на нашу територію. 18-та армія, 25-та армія, 3-й армійський корпус – вони всі воюють, резерву немає“, – повідомляє Центр стратегічних комунікацій у своєму телеграм-каналі.

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Фахівці наголосили: заяви, які поширюють росіяни, є частиною психологічної операції. Її мета – посіяти паніку та створити відчуття нібито неминучої поразки на фронті.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 15:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські пропагандисти вигадали нову “страшилку” для мешканців Харківщини – про наступ армії РФ з півночі".