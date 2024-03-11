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В городе на Харьковщине вандалы повредили патриотический мурал

Общество 11:11   11.03.2024
Оксана Горун
В городе на Харьковщине вандалы повредили патриотический мурал Фото: telegram Николая Бакшеева

В Первомайской громаде на Харьковщине от действий неизвестных пока хулиганов пострадал мурал, который создавали городские активисты.

«В нашей Первомайской громаде в эти выходные был поврежден очередной патриотический мурал. Об этом сообщил председатель Первомайского молодежного совета Арсений Шопин. Он рассказал, что местные активисты в воскресенье, 10 марта, обнаружили повреждение еще одного мурала, созданного молодежью, на патриотическую тематику», — написал в telegram мэр Первомайского Николай Бакшеев.

По его данным, пострадал мурал с изображением военной тематики. Местные активисты обещают его восстановить.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 11:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Первомайской громаде на Харьковщине от действий неизвестных пока хулиганов пострадал мурал, который создавали городские активисты".