В городе на Харьковщине вандалы повредили патриотический мурал
Фото: telegram Николая Бакшеева
В Первомайской громаде на Харьковщине от действий неизвестных пока хулиганов пострадал мурал, который создавали городские активисты.
«В нашей Первомайской громаде в эти выходные был поврежден очередной патриотический мурал. Об этом сообщил председатель Первомайского молодежного совета Арсений Шопин. Он рассказал, что местные активисты в воскресенье, 10 марта, обнаружили повреждение еще одного мурала, созданного молодежью, на патриотическую тематику», — написал в telegram мэр Первомайского Николай Бакшеев.
По его данным, пострадал мурал с изображением военной тематики. Местные активисты обещают его восстановить.
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 11:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Первомайской громаде на Харьковщине от действий неизвестных пока хулиганов пострадал мурал, который создавали городские активисты".