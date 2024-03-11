У місті на Харківщині вандали пошкодили патріотичний мурал
Фото: телеграм Миколи Бакшеєва
У Первомайській громаді на Харківщині від дій невідомих поки що хуліганів постраждав мурал, який створювали міські активісти.
“У нашій Первомайській громаді цими вихідними було пошкоджено черговий патріотичний мурал. Про це повідомив голова Первомайської молодіжної ради Арсеній Шопін. Він розповів, що місцеві активісти у неділю, 10 березня, виявили пошкодження ще одного муралу, створеного молоддю, на патріотичну тематику”, – написав у телеграмі мер Первомайського Микола Бакшеєв.
За його даними, постраждав мурал із зображенням військової тематики. Місцеві активісти обіцяють його відновити.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 11:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Первомайській громаді на Харківщині від дій невідомих поки що хуліганів постраждав мурал, який створювали міські активісти".