В Харькове на пожаре спасли мужчину. За сутки спасатели тушили огонь 60 раз

В Харькове и области продолжается «сезон пожаров». Спасатели в основном тушат то, что подожгли сами местные жители. Также за сутки было два пожара из-за обстрелов.

«Во время одного из пожаров, не связанного с вражескими обстрелами, спасли 60-летнего мужчину. Событие произошло в пер. Ивана Каркача в Индустриальном районе Харькова. Там в заброшенном двухэтажном здании горел мусор на площади 5 кв. м. В очаге пожара пожарные и нашли этого человека и вытащили на свежий воздух. Причина возникновения возгорания – неосторожность при обращении с огнем», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары из-за обстрелов были в селе Подолы Купянского района. Горели два автомобиля и хозяйственная постройка. Никто не пострадал.

«За минувшие сутки пожарноспасательные подразделения уже 50 раз выезжали на тушение пожаров в природных экосистемах. Как видно, статистика этих пожаров ежедневно увеличивается. За сутки выгорело около 44 га сухой травы, веток, мусора и камыша на открытых местностях. Также огнем уничтожена одна частная хозяйственная постройка. Причина возникновения подобных пожаров неизменна – пренебрежение правилами пожарной безопасности и умышленное выжигание сухостоя», — подчеркнули в ГСЧС.