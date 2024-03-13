В Харькове на пожаре спасли мужчину. За сутки спасатели тушили огонь 60 раз
В Харькове и области продолжается «сезон пожаров». Спасатели в основном тушат то, что подожгли сами местные жители. Также за сутки было два пожара из-за обстрелов.
«Во время одного из пожаров, не связанного с вражескими обстрелами, спасли 60-летнего мужчину. Событие произошло в пер. Ивана Каркача в Индустриальном районе Харькова. Там в заброшенном двухэтажном здании горел мусор на площади 5 кв. м. В очаге пожара пожарные и нашли этого человека и вытащили на свежий воздух. Причина возникновения возгорания – неосторожность при обращении с огнем», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожары из-за обстрелов были в селе Подолы Купянского района. Горели два автомобиля и хозяйственная постройка. Никто не пострадал.
Читайте также: Под авиаударами на Харьковщине были шесть населенных пунктов — Генштаб
«За минувшие сутки пожарноспасательные подразделения уже 50 раз выезжали на тушение пожаров в природных экосистемах. Как видно, статистика этих пожаров ежедневно увеличивается. За сутки выгорело около 44 га сухой травы, веток, мусора и камыша на открытых местностях. Также огнем уничтожена одна частная хозяйственная постройка. Причина возникновения подобных пожаров неизменна – пренебрежение правилами пожарной безопасности и умышленное выжигание сухостоя», — подчеркнули в ГСЧС.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: врятували, ГСЧС, новости Харькова, пожары, спасли;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове на пожаре спасли мужчину. За сутки спасатели тушили огонь 60 раз»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 08:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области продолжается «сезон пожаров». Спасатели в основном тушат то, что подожгли сами местные жители. Также за сутки было два пожара из-за обстрелов".