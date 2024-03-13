У Харкові на пожежі врятували чоловіка. За добу гасили вогонь 60 разів

У Харкові та області триває “сезон пожеж”. Рятувальники переважно гасять те, що підпалили самі місцеві жителі. Також за добу було дві пожежі через обстріли.

“Під час однієї з пожеж, яка не пов’язана з ворожими обстрілами, рятувальники врятували 60-річного чоловіка. Подія трапилась у пров. Івана Каркача, що в Індустріальному районі Харкова. Там у покинутій двоповерховій будівлі горіло сміття на площі 5 кв. м. В осередку пожежі вогнеборці й знайшли того чоловіка та витягли на свіже повітря. Причина виникнення загоряння – необережність при поводженні з вогнем”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежі через обстріли були в селі Подоли Куп’янського району. Горіли два автомобілі та господарська споруда. Ніхто не постраждав.

“За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи вже 50 разів виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. Як видно, статистика цих пожеж щодня збільшується. За добу вигоріло близько 44 га сухої трави, гілля, сміття та очерету на відкритих місцевостях. Також вогнем знищено 1 приватну господарчу споруду. Причина виникнення подібних пожеж незмінна – нехтування правилами пожежної безпеки та навмисне випалювання сухостою”, – підкреслили в ДСНС.