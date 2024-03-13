У Харкові на пожежі врятували чоловіка. За добу гасили вогонь 60 разів
У Харкові та області триває “сезон пожеж”. Рятувальники переважно гасять те, що підпалили самі місцеві жителі. Також за добу було дві пожежі через обстріли.
“Під час однієї з пожеж, яка не пов’язана з ворожими обстрілами, рятувальники врятували 60-річного чоловіка. Подія трапилась у пров. Івана Каркача, що в Індустріальному районі Харкова. Там у покинутій двоповерховій будівлі горіло сміття на площі 5 кв. м. В осередку пожежі вогнеборці й знайшли того чоловіка та витягли на свіже повітря. Причина виникнення загоряння – необережність при поводженні з вогнем”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожежі через обстріли були в селі Подоли Куп’янського району. Горіли два автомобілі та господарська споруда. Ніхто не постраждав.
Читайте також: Під авіаударами на Харківщині були шість населених пунктів – Генштаб
“За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи вже 50 разів виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. Як видно, статистика цих пожеж щодня збільшується. За добу вигоріло близько 44 га сухої трави, гілля, сміття та очерету на відкритих місцевостях. Також вогнем знищено 1 приватну господарчу споруду. Причина виникнення подібних пожеж незмінна – нехтування правилами пожежної безпеки та навмисне випалювання сухостою”, – підкреслили в ДСНС.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: врятували, ГСЧС, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові на пожежі врятували чоловіка. За добу гасили вогонь 60 разів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 08:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області триває “сезон пожеж”. Рятувальники переважно гасять те, що підпалили самі місцеві жителі. Також за добу було дві пожежі через обстріли".