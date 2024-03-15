В деоккупированную Цуповку на Харьковщине вернули свет (фото)

Энергетики возобновили электроснабжение в селе Цуповка, сообщили в ХОВА.

Отмечается, что в результате временной оккупации и боевых действий, энергетическая инфраструктура села потерпела масштабные разрушения. Сейчас энергетики отремонтировали все три подстанции, заменили 182 электросопротивления. Также здесь смонтировано почти 10 километров современной самоудерживающейся изолированной проволоки.

В ХОВА добавили, что сейчас запитаны около 100 домов, продолжается подключение модульных домов.