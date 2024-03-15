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В деоккупированную Цуповку на Харьковщине вернули свет (фото)

Общество 12:44   15.03.2024
Виктория Яковенко
В деоккупированную Цуповку на Харьковщине вернули свет (фото) Фото: ХОВА

Энергетики возобновили электроснабжение в селе Цуповка, сообщили в ХОВА.

Отмечается, что в результате временной оккупации и боевых действий, энергетическая инфраструктура села потерпела масштабные разрушения. Сейчас энергетики отремонтировали все три подстанции, заменили 182 электросопротивления. Также здесь смонтировано почти 10 километров современной самоудерживающейся изолированной проволоки.

В ХОВА добавили, что сейчас запитаны около 100 домов, продолжается подключение модульных домов.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 12:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики возобновили электроснабжение в селе Цуповка, сообщили в ХОВА.".