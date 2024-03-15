У деокуповану Цупівку на Харківщині повернули світло (фото)
Фото: ХОВА
Енергетики відновили електропостачання у селі Цупівка, повідомили у ХОВА.
Зазначається, що внаслідок тимчасової окупації та бойових дій, енергетична інфраструктура села зазнала масштабних руйнувань. Наразі енергетики відремонтували усі три підстанції, замінили 182 електроопори. Також тут змонтовано майже 10 кілометрів сучасного самоутримного ізольованого дроту.
У ХОВА додали, що наразі заживлені близько 100 будинків, триває підключення модульних будиночків.
Читайте також: На Харківщині світло підключили абонентам, що були знеструмлені два роки
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: возобновили, ремонт, світло, хова, Цуповка, Энергетики;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У деокуповану Цупівку на Харківщині повернули світло (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 12:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили електропостачання у селі Цупівка, повідомили у ХОВА.".