У деокуповану Цупівку на Харківщині повернули світло (фото)

Енергетики відновили електропостачання у селі Цупівка, повідомили у ХОВА.

Зазначається, що внаслідок тимчасової окупації та бойових дій, енергетична інфраструктура села зазнала масштабних руйнувань. Наразі енергетики відремонтували усі три підстанції, замінили 182 електроопори. Також тут змонтовано майже 10 кілометрів сучасного самоутримного ізольованого дроту.

У ХОВА додали, що наразі заживлені близько 100 будинків, триває підключення модульних будиночків.