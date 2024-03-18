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На месяц перекроют две улицы в Харькове для транспорта

Общество 18:41   18.03.2024
Оксана Якушко
На месяц перекроют две улицы в Харькове для транспорта

До 18 апреля ограничат движение транспорта на Гимназической набережной и на улице Евгения Котляра.

Это связано с аварийными работами из-за утечки газа на газопроводе, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Движение транспорта на Гимназической набережной возле дома №14  ограничат до 18 апреля по направлению в сторону ул. Вернадского.

Движение транспорта на ул. Евгения Котляра, возле дома №62 ограничат до 18 апреля по направлению в сторону ул. Большой Панасовской.

Машины будут ездить по свободной от ремонта полосе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 18:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 18 апреля ограничат движение транспорта на Гимназической набережной и на улице Евгения Котляра.".