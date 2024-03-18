На месяц перекроют две улицы в Харькове для транспорта
До 18 апреля ограничат движение транспорта на Гимназической набережной и на улице Евгения Котляра.
Это связано с аварийными работами из-за утечки газа на газопроводе, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Движение транспорта на Гимназической набережной возле дома №14 ограничат до 18 апреля по направлению в сторону ул. Вернадского.
Движение транспорта на ул. Евгения Котляра, возле дома №62 ограничат до 18 апреля по направлению в сторону ул. Большой Панасовской.
Машины будут ездить по свободной от ремонта полосе.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: перекроют движение, ремонт, транспорт, улица, утечка газа, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 18:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 18 апреля ограничат движение транспорта на Гимназической набережной и на улице Евгения Котляра.".