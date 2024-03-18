На месяц перекроют две улицы в Харькове для транспорта

До 18 апреля ограничат движение транспорта на Гимназической набережной и на улице Евгения Котляра.

Это связано с аварийными работами из-за утечки газа на газопроводе, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Движение транспорта на Гимназической набережной возле дома №14 ограничат до 18 апреля по направлению в сторону ул. Вернадского.

Движение транспорта на ул. Евгения Котляра, возле дома №62 ограничат до 18 апреля по направлению в сторону ул. Большой Панасовской.

Машины будут ездить по свободной от ремонта полосе.