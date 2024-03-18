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На місяць перекриють для транспорту дві вулиці у Харкові

Суспільство 18:41   18.03.2024
Оксана Якушко
На місяць перекриють для транспорту дві вулиці у Харкові

До 18 квітня обмежать рух транспорту на Гімназійній набережній та на вулиці Євгена Котляра.

Це пов’язано з аварійними роботами через витік газу на газопроводі, повідомили в Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Рух транспорту на Гімназійній набережній біля будинку №14 обмежать до 18 квітня за напрямком у бік вул. Вернадського.

Рух транспорту по вул. Євгена Котляра, біля будинку №62 обмежать до 18 квітня у напрямку до вул. Великій Панасівській.

Машини їздитимуть вільною від ремонту смугою.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 18:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 18 квітня обмежать рух транспорту на Гімназійній набережній та на вулиці Євгена Котляра.".