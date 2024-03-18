На місяць перекриють для транспорту дві вулиці у Харкові
До 18 квітня обмежать рух транспорту на Гімназійній набережній та на вулиці Євгена Котляра.
Це пов’язано з аварійними роботами через витік газу на газопроводі, повідомили в Департаменті будівництва та дорожнього господарства.
Рух транспорту на Гімназійній набережній біля будинку №14 обмежать до 18 квітня за напрямком у бік вул. Вернадського.
Рух транспорту по вул. Євгена Котляра, біля будинку №62 обмежать до 18 квітня у напрямку до вул. Великій Панасівській.
Машини їздитимуть вільною від ремонту смугою.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: перекроют движение, ремонт, транспорт, улица, утечка газа, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 18:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 18 квітня обмежать рух транспорту на Гімназійній набережній та на вулиці Євгена Котляра.".