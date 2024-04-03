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ИПСО РФ «стали более утонченными»: эксперт о «наступлении на Харьков»

Общество 09:21   03.04.2024
Оксана Горун
ИПСО РФ «стали более утонченными»: эксперт о «наступлении на Харьков» Скриншот

Россияне «атакуют» жителей Украины своими ИПСО, причем уже не только «с востока», но и «с запада», предупредил в эфире нацмарафона военный комментатор, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. 

«Эти информационно-психологические спецоперации стали более изощренными. Потому что, чтобы сделать их условно более правдивыми, осуществляется информационная атака не только с востока, но и с запада. Если вы отследите те объемы информации, те статьи, которые выходят на западных источниках массовой информации, вы увидите, что там также раскручивается эта тема — и атаки на Харьков, и «Киев за три дня». И что выглядит наиболее невероятно – это атаки на Одессу. И мы видим эту ситуацию, мы стараемся бороться с этим», — отметил Грабский.

Он также выразил уверенность, что в ближайшее время (прямо сейчас и «в ближайшие два-три-четыре месяца») наступление россиян Харькову не грозит.

«Мы не видим прямой, очевидной угрозы наступления на Харьков в связи с банальным отсутствием сил и средств противника на этом направлении, — пояснил эксперт. — На сегодня никакой угрозы атаки с территории РФ на Харьков силами танковых или мотострелковых подразделений не существует. Самая большая угроза для Харькова, которая действительно болезненна, это обстрел баллистическими ракетами, это обстрел управляемыми авиационными бомбами. Это угроза, с которой нужно бороться».

При этом Грабский признал, в целом «принципиальная, стратегическая угроза» для Харькова существует.

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«Для противника Харьков остается важным форпостом украинской экономики, военной промышленности, оборонительным форпостом. И потому он, как приоритетная цель, остается в планах оккупации нашей страны. Этого не избежать. Но что мы должны понимать сегодня? Для того чтобы атаковать Харьков, им нужно собрать достаточно большое количество сил и средств. И военная наука говорит, что с конца Второй мировой войны еще ни один город-миллионник не был взят военной силой. На миллионный город собрать даже 20-30-тысячный континент будет явно мало. Более того, мы уже с вами переживали момент в конце февраля 2022 года, когда противник почти окружил Харьков. Чем это закончилось – при самых благоприятных для него условиях? Собственно, ничем, противник отступил», — напомнил комментатор.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 09:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне «атакуют» жителей Украины своими ИПСО, причем уже не только «с востока», но и «с запада», предупредил в эфире нацмарафона военный комментатор, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский".