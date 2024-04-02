«Гражданским рекомендуется до 15.04 покинуть Харьков»: РФ запустила новую ИПсО

В соцсетях распространилось сообщение якобы от имени ГСЧС Украины, в котором харьковчан призывают выехать из города до 15 апреля «в связи с возможным окружением врага».

В МВД и Центре противодействия дезинформации СНБО Украины отмечают: это — российский информационный вброс, ИПсО, направленная на нагнетание паники среди жителей Харьковщины.

Как подчеркнули в Центре противодействия дезинформации, враг на данный момент не имеет ресурсов для окружения или захвата Харькова.

«Россия продолжает свою дезинформационную кампанию «пропаганда страха» с целью запугать жителей Харькова наступлением на город, которое пока невозможно. Главная цель россиян — сделать так, чтобы побольше людей выехало», — пояснил лейтенант, руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Как заявили в МВД, оккупанты, не имея возможности достичь желаемого на поле боя, пытаются посеять панику и хаос в украинском обществе.

«Сейчас Силы безопасности и обороны Украины надежно держат позиции вдоль всей линии фронта и дают достойный отпор врагу, в том числе и в Харьковской области», — отметили в МВД.