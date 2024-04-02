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“Цивільним рекомендується до 15.04 покинути Харків”: РФ запустила нову ІПсО

Суспільство 21:15   02.04.2024
Олена Нагорна
“Цивільним рекомендується до 15.04 покинути Харків”: РФ запустила нову ІПсО

У соцмережах поширилося повідомлення нібито від імені ДСНС України, в якому харків’ян закликають виїхати з міста до 15 квітня “у зв’язку із можливим оточенням ворога”.

У МВС та Центрі протидії дезінформації РНБО України зазначають: це – російський інформаційний вкид, ІПсО, спрямована на нагнітання паніки серед мешканців Харківщини.

Як наголосили у Центрі протидії дезінформації, ворог на цей час не має ресурсів для оточення чи захоплення Харкова.

“Росія продовжує свою дезінформаційну кампанію «пропаганда страху» з метою залякати мешканців Харкова наступом на місто, який наразі неможливий. Головна мета росіян – зробити так, щоб побільше людей виїхало”, – пояснив лейтенант, керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Як заявили у МВС, окупанти, не маючи можливості досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві.

“Наразі Сили безпеки та оборони України надійно тримають позиції вздовж усієї лінії фронту та дають гідну відсіч ворогові, зокрема і в Харківській області”, – зазначили у МВС.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 21:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У соцмережах поширилося повідомлення нібито від імені ДСНС України, в якому харків’ян закликають виїхати з міста до 15 квітня “у зв’язку із можливим оточенням ворога”.".