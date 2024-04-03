ІПСО РФ “стали більш витонченими”: експерт про “наступ на Харків”

Росіяни “атакують” мешканців України своїми ІПСО, причому вже не лише “зі сходу”, а й “із заходу”, попередив у етері нацмарафону військовий коментатор, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

“Ці інформаційно-психологічні операції стали більш витонченими. Тому що для того, щоб зробити їх умовно більш правдивими, здійснюється інформаційна атака не тільки зі сходу, але й із заходу. Якщо ви простежите ті обсяги інформації, ті статті, які виходять на західних джерелах масової інформації, то ви побачите, що там так само розкручується ця тема – і атаки на Харків, і “Київ за три дні”. І що виглядає найбільш неймовірно – це атаки на Одесу. І ми бачимо цю ситуацію, ми намагаємося боротися з цим”, – зазначив Грабський.

Він також висловив упевненість, що найближчим часом (просто зараз і “найближчі два-три-чотири місяці”) наступ росіян Харкову не загрожує.

“Ми не бачимо прямої, очевидної загрози наступу на Харків у зв’язку з банальною відсутністю сил і засобів противника на цьому напрямку, – пояснив експерт. – На сьогодні ніякої загрози атаки з території РФ на Харків силами танкових чи мотострілецьких підрозділів не існує. Найбільша загроза для Харкова, яка є дійсно болюча, це обстріл ракетами балістичними, це обстріл керованими авіаційними бомбами. Це є загроза, з якою треба боротися”.

При цьому Грабський визнав, що загалом “принципова, стратегічна загроза” для Харкова існує.

“Для противника Харків залишається важливим форпостом української економіки, військової промисловості, оборонним форпостом. І тому він як пріоритетна ціль залишається в планах окупації нашої країни. Цього не уникнути. Але що ми маємо розуміти на сьогодні? Для того, щоб атакувати Харків, їм потрібно зібрати достатньо велику кількість сил та засобів. І військова наука каже, що з кінця Другої світової війни ще жодне місто-мільйонник не було взяте військовою силою. На мільйонне місто зібрати навіть 20-30-тисячний континент буде явно не достатньо. Мало того, ми вже з вами переживали момент у кінці лютого 2022 року, коли противник майже оточив Харків. Чим це закінчилося – за найсприятливіших для нього умов? Та, власне, нічим, противник відступив”, — нагадав коментатор.