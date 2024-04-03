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Зеленский сделал заявление про Харьков (видео)

Политика 10:52   03.04.2024
Оксана Горун
Зеленский сделал заявление про Харьков (видео) Фото: telegram Игоря Терехова

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео последствий недавних ракетных ударов по Украине и сделал особый акцент на терроре, который устроили россияне харьковчанам.

«Наш Харьков, более чем миллионный город, испытывает удары ракет и дронов с первого дня этой войны. Теперь российские террористы применяют также авиабомбы против Харькова. Это ежедневные издевательства и боль, ежедневные потери в городе. Разрушена критическая инфраструктура, ежедневно разрушение обычных жилых домов. Этого не будет, когда Украина получит надежные системы ПВО, которые могут спасти жизнь наших людей и вернуть безопасность нашим городам. «Пэтриоты» в руках украинцев доказали, что все формы российского террора могут проиграть. И это нужно – нужно для нашего Харькова и всех других городов и громад, чья жизнь сейчас под российскими ударами», — написал президент Украины.

Видео: Владимир Зеленский/telegram

Зеленский подчеркнул, что только в марте россияне запустили по Украине более 400 ракет, 600 «шахедов» и 3000 КАБ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 10:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео последствий недавних ракетных ударов по Украине и сделал особый акцент на терроре, который устроили россияне харьковчанам".