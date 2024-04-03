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Зеленський зробив заяву про Харків (відео)

Події 10:52   03.04.2024
Оксана Горун
Зеленський зробив заяву про Харків (відео) Фото: телеграм Ігоря Терехова

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео наслідків нещодавніх ракетних ударів по Україні та наголосив на терорі, який влаштували росіяни харків’янам.

Наш Харків, більш ніж мільйонне місто, зазнає ударів ракет і дронів з першого дня цієї війни. Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова. Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків. Усього цього не буде, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам. “Петріоти” в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами“, – написав президент України.

Відео: Володимир Зеленський/telegram

Зеленський підкреслив, що лише в березні росіяни запустили по Україні понад 400 ракет, 600 “шахедів” і 3000 КАБів.

Читайте також: Харківській області не вистачає ППО — ХОВА

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 10:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський опублікував відео наслідків нещодавніх ракетних ударів по Україні та наголосив на терорі, який влаштували росіяни харків’янам".