Зеленський зробив заяву про Харків (відео)
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео наслідків нещодавніх ракетних ударів по Україні та наголосив на терорі, який влаштували росіяни харків’янам.
“Наш Харків, більш ніж мільйонне місто, зазнає ударів ракет і дронів з першого дня цієї війни. Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова. Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків. Усього цього не буде, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам. “Петріоти” в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами“, – написав президент України.
Відео: Володимир Зеленський/telegram
Зеленський підкреслив, що лише в березні росіяни запустили по Україні понад 400 ракет, 600 “шахедів” і 3000 КАБів.
Читайте також: Харківській області не вистачає ППО — ХОВА
Новини за темою:
- Категорії: Події, Політика, Україна, Харків; Теги: Зеленський, новини Харкова, обстріли, пво, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зеленський зробив заяву про Харків (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 10:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський опублікував відео наслідків нещодавніх ракетних ударів по Україні та наголосив на терорі, який влаштували росіяни харків’янам".