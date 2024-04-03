Харківській області не вистачає ППО – ХОВА

Заяву про нестачу засобів ППО зробив заступник начальника ХОВА Роман Семенуха в коментарі “Суспільному”.

“Нічого нового не скажу, крім того, що області не вистачає ППО, — відповів Семенуха на запитання, як убезпечити Харків і регіон від російських літаків, які скидають авіабомби. — Що ми можемо робити — це посилювати область засобами радіоелектронної боротьби, але це без подробиць, підвищувати як якісно, так і кількісно мобільні вогненні групи. Це пріоритет, де ми активно співпрацюємо з Силами оборони. Все інше, фактично будь-які системи ППО, якщо це не якісь там ручні сухопутні історії, то вони все-таки належать до компетенції Повітряних сил України як роду військ. Це до них”.

Семенуха зазначив, що ситуацію з ударами по Харкову може змінити посилення ППО та поява в небі України F-16. Але при цьому нагадав: “Будь-який спокій є дуже оманливий, на жаль, оскільки, всі харків’яни вже знають, ракета летить кілька десятків секунд. Мало того, її радари бачать не одразу”.

Також заступник начальника ХОВА висловив оптимізм із приводу призначення нового командувача оперативно-тактичного угрупування “Харків” Юрія Галушкіна. Назвав його “людиною небайдужою”.