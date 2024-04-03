Харківській області не вистачає ППО – ХОВА
Заяву про нестачу засобів ППО зробив заступник начальника ХОВА Роман Семенуха в коментарі “Суспільному”.
“Нічого нового не скажу, крім того, що області не вистачає ППО, — відповів Семенуха на запитання, як убезпечити Харків і регіон від російських літаків, які скидають авіабомби. — Що ми можемо робити — це посилювати область засобами радіоелектронної боротьби, але це без подробиць, підвищувати як якісно, так і кількісно мобільні вогненні групи. Це пріоритет, де ми активно співпрацюємо з Силами оборони. Все інше, фактично будь-які системи ППО, якщо це не якісь там ручні сухопутні історії, то вони все-таки належать до компетенції Повітряних сил України як роду військ. Це до них”.
Семенуха зазначив, що ситуацію з ударами по Харкову може змінити посилення ППО та поява в небі України F-16. Але при цьому нагадав: “Будь-який спокій є дуже оманливий, на жаль, оскільки, всі харків’яни вже знають, ракета летить кілька десятків секунд. Мало того, її радари бачать не одразу”.
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Також заступник начальника ХОВА висловив оптимізм із приводу призначення нового командувача оперативно-тактичного угрупування “Харків” Юрія Галушкіна. Назвав його “людиною небайдужою”.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 08:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заяву про нестачу засобів ППО зробив заступник начальника ХОВА Роман Семенуха в коментарі “Суспільному”".