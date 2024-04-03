Live
  • Ср 03.04.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 39.32
  • EUR 42.28

Харківській області не вистачає ППО – ХОВА

Події 08:27   03.04.2024
Оксана Горун
Харківській області не вистачає ППО – ХОВА

Заяву про нестачу засобів ППО зробив заступник начальника ХОВА Роман Семенуха в коментарі “Суспільному”.

“Нічого нового не скажу, крім того, що області не вистачає ППО, — відповів Семенуха на запитання, як убезпечити Харків і регіон від російських літаків, які скидають авіабомби. — Що ми можемо робити — це посилювати область засобами радіоелектронної боротьби, але це без подробиць, підвищувати як якісно, так і кількісно мобільні вогненні групи. Це пріоритет, де ми активно співпрацюємо з Силами оборони. Все інше, фактично будь-які системи ППО, якщо це не якісь там ручні сухопутні історії, то вони все-таки належать до компетенції Повітряних сил України як роду військ. Це до них”.

Семенуха зазначив, що ситуацію з ударами по Харкову може змінити посилення ППО та поява в небі України F-16. Але при цьому нагадав: “Будь-який спокій є дуже оманливий, на жаль, оскільки, всі харків’яни вже знають, ракета летить кілька десятків секунд. Мало того, її радари бачать не одразу”.

Читайте також: Харкову потрібно достатньо систем ППО – Зеленський про ракетний удар по місту

Також заступник начальника ХОВА висловив оптимізм із приводу призначення нового командувача оперативно-тактичного угрупування “Харків” Юрія Галушкіна. Назвав його “людиною небайдужою”.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харківській області не вистачає ППО – ХОВА
Харківській області не вистачає ППО – ХОВА
03.04.2024, 08:27
Ворог посилено обстрілював Куп’янськ та околиці протягом доби, є загиблі
Ворог посилено обстрілював Куп’янськ та околиці протягом доби, є загиблі
03.04.2024, 07:56
Головні новини Харкова 3 квітня: відновлення атак, у лікарні померла дитина
Головні новини Харкова 3 квітня: відновлення атак, у лікарні померла дитина
03.04.2024, 08:17
Дитина померла в лікарні після обстрілу на Харківщині
Дитина померла в лікарні після обстрілу на Харківщині
03.04.2024, 07:35
Армія РФ відновила атаки на Харківщині – Генштаб
Армія РФ відновила атаки на Харківщині – Генштаб
03.04.2024, 07:13
Сьогодні 3 квітня: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 квітня: яке свято та день в історії
03.04.2024, 06:00

Новини за темою:

07:13
Армія РФ відновила атаки на Харківщині – Генштаб
11:39
Війна такого типу має лише військове рішення – Подоляк
11:31
Якщо РФ матиме менше 650 тис. військ, не досягне успіху в Харкові – Коваленко
11:24
Для походу на Харків росіянам треба “ну-у ду-уже багато військ” – Машовець
08:14
Машовець – про “наступ на Харків” і про те, до чого тут рейди РДК і ЛСР

Ви читали новину: «Харківській області не вистачає ППО – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 08:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заяву про нестачу засобів ППО зробив заступник начальника ХОВА Роман Семенуха в коментарі “Суспільному”".