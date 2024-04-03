Харьковской области не хватает ПВО — ХОВА

Заявление о нехватке средств ПВО сделал заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха в комментарии «Суспільному».

«Ничего нового не скажу кроме того, что области не хватает ПВО, — ответил Семенуха на вопрос, как обезопасить Харьков и регион от российских самолетов, сбрасывающих авиабомбы. — Что мы можем делать — это усиливать область радиоэлектронной борьбы, но это без подробностей, повышать как качественно, так и количественно мобильные огненные группы. Это приоритет, в котором мы активно сотрудничаем с Силами обороны. Все остальное, фактически любые системы ПВО, если это не какие-то ручные сухопутные истории, то они все-таки принадлежат к компетенции Воздушных сил Украины как рода войск. Это к ним».

Семенуха отметил, что ситуацию с ударами по Харькову может изменить усиление ПВО и появление в небе Украины F-16. Но при этом напомнил: «Любое спокойствие очень обманчиво, к сожалению, поскольку, все харьковчане уже знают, ракета летит несколько десятков секунд. Более того, ее радары видят не сразу».

Также заместитель начальника ХОВА выразил оптимизм по поводу назначения нового командующего оперативно-тактической группировкой «Харьков» Юрия Галушкина. Назвал его «человеком неравнодушным».