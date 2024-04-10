В Харькове мужчина четыре раз звонил в банк и показывал свой половой член
В Харькове на 17 тыс. грн оштрафовали мужчину, который регулярно по видеосвязи звонил сервисную службу банка и показывал свой половой член сотрудникам финансового учреждения.
Об этом стало известно из приговора Дзержинского райсуда Харькова, сообщает ТСН.
Харьковчанин регулярно звонил в сервисный центр банка. Когда сотрудница банка отвечала на видеозвонок, мужчина показывал свой половой орган. Суд зафиксировал не менее четырех таких случаев. На замечания сотрудниц банка мужчина не реагировал.
Подсудимого судили по статье хулиганство, его признали виновным и приговорили к 17 тыс. грн штрафа.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: банк, видеосвязь, звонок, половой орган, половой член, приговор, суд, Харьков, хулиганство;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 12:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на 17 тыс. грн оштрафовали мужчину, который регулярно по видеосвязи звонил сервисную службу банка и показывал свой половой член сотрудникам финансового учреждения.".