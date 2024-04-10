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У Харкові чоловік чотири рази дзвонив до банку та показував свій статевий член

Суспільство 12:34   10.04.2024
Оксана Якушко
У Харкові чоловік чотири рази дзвонив до банку та показував свій статевий член

У Харкові на 17 тис. грн оштрафували чоловіка, який регулярно з відеозв’язку дзвонив сервісній службі банку і показував свій статевий член співробітникам фінансової установи.

Про це стало відомо із вироку Дзержинського райсуду Харкова, повідомляє ТСН.

Харків’янин регулярно дзвонив до сервісного центру банку. Коли співробітниця банку відповідала на відеодзвінок, чоловік показував свій статевий орган. Суд зафіксував щонайменше чотири такі випадки. На зауваження співробітниць банку чоловік не реагував.

Чоловіка судили за статтею хуліганство, його визнали винним та призначив 17 тис. грн штрафу.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 12:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на 17 тис. грн оштрафували чоловіка, який регулярно з відеозв’язку дзвонив сервісній службі банку і показував свій статевий член співробітникам фінансової установи.".