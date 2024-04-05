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Понад п’ять років тюрми отримав фанат СРСР із Харківщини за лайки в соцмережах

Суспільство 18:08   05.04.2024
Олена Нагорна
Понад п’ять років тюрми отримав фанат СРСР із Харківщини за лайки в соцмережах

Житель села Липкуватівка Харківського району за рішенням суду отримав понад п’ять років позбавлення волі. Слідство встановило, що чоловік підтримував Росію та лайкав у соцмережах повідомлення з побажаннями смерті “бандерівцям”.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, чоловік систематично поширював на своїх сторінках у соцмережах дописи на підтримку РФ і репостив публікації з символікою комуністичного тоталітарного режиму.

“В одному з поширених дописів обвинувачений зізнався, що «любит Россию». А далі було вказано: «Смелая русская девушка 9 мая в Мюнхене взяла в руки наш, российский флаг и станцевала «Калинку» на фоне орущих ей в след жовто-блакитных бешенцев, собравшихся, чтобы испортить наш священный праздник Победы». Також обвинувачений ставив лайки на дописи про те, щоб «бандеровцы сдохли, а украинские земли сровняли с землей»”, – пише прокуратура.

До всього, як повідомляють у відомстві, у чоловіка вдома знайшли набої, які він зберігав незаконно.

У суді обвинувачений свою провину визнав та пояснив, що «не до кінця розумів наслідки своїх дій».

Нововодолазький райсуд області визнав чоловіка винним за фактом поширення, а також публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірним, заперечення збройної агресії РФ проти України та за фактом незаконного придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. ч. 1, 2 ст. 436-1, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2, ч. 1 ст. 263 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 18:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік підтримував Росію та лайкав у соцмережах повідомлення з побажаннями смерті “бандерівцям”".