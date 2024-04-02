Застрелив жінку за українську мову: суд у Харкові виніс вирок окупанту

До 15 років тюрми засудив суд у Харкові російського військового, який влітку 2022 року в окупованому тоді місті Ізюм застрелив 35-річну жінку.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, 2 червня 2022 року в Ізюмі жінка підійшла до штабу російських військових, де були WI-FI та зв’язок, щоб зателефонувати братові, який живе в Івано-Франківській області.

40-річний командир ворожого 3-го танкового батальйону з озброєння 6-ї окремої танкової бригади вийшов зі штабу і, почувши українську мову, застрелив жінку у груди з пістолета.

Дзержинський райсуд Харкова визнав загарбника винним за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ). Окупант перебуває у розшуку, триває строк на апеляційне оскарження рішення суду.

“Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання”, – пояснюють у прокуратурі.