Застрелив жінку за українську мову: суд у Харкові виніс вирок окупанту
До 15 років тюрми засудив суд у Харкові російського військового, який влітку 2022 року в окупованому тоді місті Ізюм застрелив 35-річну жінку.
Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, 2 червня 2022 року в Ізюмі жінка підійшла до штабу російських військових, де були WI-FI та зв’язок, щоб зателефонувати братові, який живе в Івано-Франківській області.
40-річний командир ворожого 3-го танкового батальйону з озброєння 6-ї окремої танкової бригади вийшов зі штабу і, почувши українську мову, застрелив жінку у груди з пістолета.
Дзержинський райсуд Харкова визнав загарбника винним за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ). Окупант перебуває у розшуку, триває строк на апеляційне оскарження рішення суду.
“Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання”, – пояснюють у прокуратурі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ізюм, военный РФ, оккупант, приговор, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 20:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 15 років тюрми засудив суд у Харкові російського військового, який влітку 2022 року в окупованому тоді місті Ізюм застрелив 35-річну жінку".