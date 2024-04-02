Застрелил женщину за украинский язык: суд в Харькове вынес приговор оккупанту

К 15 годам тюрьмы приговорил суд в Харькове российского военного, который летом 2022 года в тогда оккупированном городе Изюм застрелил 35-летнюю женщину.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, 2 июня 2022 года в Изюме женщина подошла к штабу российских военных, где были WI-FI и связь, чтобы позвонить брату, который живет в Ивано-Франковской области.

40-летний командир вражеского 3-го танкового батальона по вооружению 6-й отдельной танковой бригады вышел из штаба и, услышав украинскую речь, застрелил женщину в грудь из пистолета.

Дзержинский райсуд Харькова признал захватчика виновным по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ). Оккупант находится в розыске, продолжается срок на апелляционное обжалование решения суда.

«Поскольку осужденный пока скрывается от украинского правосудия, срок отбытия им наказания начнет исчисляться с момента его фактического задержания», — объясняют в прокуратуре.