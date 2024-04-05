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Более пяти лет тюрьмы получил фанат СССР с Харьковщины за лайки в соцсетях

Общество 18:08   05.04.2024
Елена Нагорная
Более пяти лет тюрьмы получил фанат СССР с Харьковщины за лайки в соцсетях

Житель села Липковатовка Харьковского района по решению суда приговорен к более чем пяти годам лишения свободы. Следствие установило, что мужчина поддерживал Россию и лайкал в соцсетях сообщения с пожеланиями смерти «бандеровцам».

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, мужчина систематически распространял на своих страницах в соцсетях сообщения в поддержку РФ и репостил публикации с символикой коммунистического тоталитарного режима.

«В одном из распространенных сообщений обвиняемый признался, что «любит Россию». А дальше было указано: «Смелая русская девушка 9 мая в Мюнхене взяла в руки наш, российский флаг и станцевала «Калинку» на фоне орущих ей в след желто-голубых бешенцев, собравшихся, чтобы испортить наш священный праздник Победы». Также обвиняемый ставил лайки на сообщения о том, чтобы «бандеровцы сдохли, а украинские земли сровняли с землей», — пишет прокуратура.

Ко всему, как сообщают в ведомстве, у мужчины дома нашли патроны, которые он хранил незаконно.

В суде обвиняемый свою вину признал и пояснил, что «не до конца понимал последствия своих действий».

Нововодолажский райсуд области признал мужчину виновным по факту распространения, а также публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима, по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и по факту незаконного приобретения и хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. ч. 1, 2 ст. 436-1, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2, ч. 1 ст. 263 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 18:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина поддерживал Россию и лайкал в соцсетях сообщения с пожеланиями смерти «бандеровцам»".