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Опубликован график отключений света в Харькове и области с 25 по 28 апреля

Общество 15:14   24.04.2024
Виктория Яковенко
Опубликован график отключений света в Харькове и области с 25 по 28 апреля

График отключений электричества в Харькове и области на период с 25 по 28 апреля опубликовали в ХОВА.

Все абоненты по-прежнему разделены на 12 групп, время обесточивания – три часа в сутки.

«Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов», — отметили в ХОВА.

Ознакомиться с графиком можно здесь.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 15:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График отключений электричества в Харькове и области на период с 25 по 28 апреля опубликовали в ХОВА.".