Опубликован график отключений света в Харькове и области с 25 по 28 апреля

График отключений электричества в Харькове и области на период с 25 по 28 апреля опубликовали в ХОВА.

Все абоненты по-прежнему разделены на 12 групп, время обесточивания – три часа в сутки.

«Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов», — отметили в ХОВА.

Ознакомиться с графиком можно здесь.