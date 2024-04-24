Опубліковано графік відключень світла в Харкові та області із 25 по 28 квітня

Графік відключень електрики в Харкові та області на період із 25 по 28 квітня опублікували у ХОВА.

Усі абоненти як і раніше розділені на 12 груп, час знеструмлення – три години на добу.

«Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів», – зазначили в ХОВА.

Ознайомитись із графіком можна тут.