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Опубліковано графік відключень світла в Харкові та області із 25 по 28 квітня

Суспільство 15:14   24.04.2024
Вікторія Яковенко
Опубліковано графік відключень світла в Харкові та області із 25 по 28 квітня

Графік відключень електрики в Харкові та області на період із 25 по 28 квітня опублікували у ХОВА.

Усі абоненти як і раніше розділені на 12 груп, час знеструмлення – три години на добу.

«Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів», – зазначили в ХОВА.

Ознайомитись із графіком можна тут.

Читайте також: Відключення не за графіком: на популярні питання харків’ян відповіло обленерго

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 15:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік відключень електрики в Харкові та області на період із 25 по 28 квітня опублікували у ХОВА.".