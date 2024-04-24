Салтовский мясокомбинат представил продукцию на выставке деликатесов в Испании

Салтовский мясокомбинат — один из продуктовых брендов холдинг SMK Group — представил свою продукцию на Salón de Gourmets. Это крупнейшая европейская выставка деликатесов и напитков, которая в этом году проходит в Мадриде (Испания) в течение 22-25 апреля. В ней принимают участие производители из более чем 50 стран мира.

«Salón de Gourmets — эпохальное событие для всего пищепрома. Здесь всегда собираются исключительно профессиональные производители, гурманы и ценители, которые знают вкус хорошей еды. Салтовский мясокомбинат предложил свои лучшие и самые популярные мясные деликатесы и колбасы, которые уже давно полюбились нашим покупателям в Украине и за рубежом. Европейцы очень высоко оценили нашу продукцию! На выставке мы уже провели с десяток переговоров с различными поставщиками как из Испании, так и из других стран Европы, которые заинтересованы в том, чтобы расширить свой ассортимент качественными мясными изделиями украинского производства», — отметил директор департамента продаж SMK Group Михаил Бондаренко.

Он добавил, что выставочный стенд SMK Group выполнен в национальном стиле с элементами подсолнуха, украинских вышитых скатертей, а также в сине-желтых и корпоративных цветах. Консультанты компании работали в национальных вышиванках.

Михаил Бондаренко от имени SMK Group также поблагодарил Харьковский городской совет, главу города Игоря Терехова, коммунальное Харьковское Инвестиционное Агентство и Посольство Украины в Испании, которые организовали и способствовали участию Салтовского мясокомбината в выставке. Со своей стороны Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев поблагодарил холдинг за участие и представление продукции на высоком уровне.

«В такие трудные времена, которые переживает наш родной город Харьков и вся Украина, очень важно от местной и государственной власти поддержать украинский бизнес. Именно благодаря международному сотрудничеству Харьковского Инвестиционного Агентства с Посольством Украины в Испании наши харьковские компании имели возможность представить свою продукцию на международной 37-й выставке Salón de Gourmets в Мадриде. Мы очень гордимся, что такая компания как Салтовский мясокомбинат приняла участие в такой выставке. Почти 50 тысяч посетителей ежедневно и 2 тысячи экспонентов, но именно стенд Салтовского мясокомбината был представлен одним из лучших. Мы и в дальнейшем планируем продолжать воплощать новые программы, предоставлять возможности и поддержку бизнесу Харькова для того, чтобы выходить на новые рынки и реализовывать совместные проекты», — отметила директор коммунального учреждения «Харьковское Инвестиционное Агентство» Татьяна Столяренко.

SMK Group — один из самых мощных, современных и высокотехнологичных мясоперерабатывающих бизнесов, который объединяет три мясокомбината, агрофирму и собственные фермы, которые производят широкий ассортимент колбас, мясных деликатесов, свежего мяса. Холдинг развивает несколько продуктовых брендов: магазины в формате «у дома» — Салтовский, Киевский, Богодуховский мясокомбинаты; супермаркеты «Рулька», магазины агрофирмы «Світанок» и рыбные магазины «ЙОРШ». В ассортименте — более 2 тысяч продуктов, которые можно приобрести в более чем 600 фирменных магазинах в Украине, а также еще в пяти странах Европы — Бельгии, Испании, Италии, Германии и Польше.

Фирменные магазины SMK Group (Салтовский, Киевский, Богодуховский мясокомбинаты и «Рулька») имеют собственную программу лояльности для постоянных покупателей. Клиенты могут накапливать бонусные гривны — 1% от суммы покупки (1 бонус = 1 гривна), а также суперкешбек — увеличенный процент бонусных гривен на отдельные товары, которые обозначены специальным шелфтокером. Мелочь зачисляется на бонусный счет в копилку.

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