«Салтовский мясокомбинат» открыл в Харькове социальный супермаркет «Рулька»

В Харькове открыли супермаркет «Рулька». Это новый социальный магазин от производителя «Салтовского мясокомбината» и холдинга SMK Group. Супермаркет расположен в Индустриальном районе города, по проспекту Александровский, 144, вблизи рынка «ХТЗ».

«Для нашего города, долгое время находившегося под обстрелами, где разрушен ряд предприятий, где сократились тысячи рабочих мест, «Рулька» фактически является крупным социальным продовольственным магазином. Весь ассортимент по доступным и подъемным ценам даже для наиболее уязвимой категории харьковчан. Ассортимент максимально широк, для всех: от колбасы, свежего мяса, сыра, бакалеи, овощей и фруктов до бытовой химии», – говорит операционная руководительница супермаркета Юлия Катасонова.



Новый супермаркет «Рулька» в Харькове стал пятым магазином сети по Украине. Еще три работают в Харьковской области и один в Киеве.

Программа лояльности «Рулька»

Фирменные магазины холдинга SMK Group – Салтовский, Киевский, Богодуховский мясокомбинаты и «Рулька» – имеют собственную программу лояльности для постоянных покупателей. Клиенты могут накапливать: бонусные гривны – 1% от суммы покупки; суперкешбэк – увеличенный процент бонусных гривен на отдельные товары, отмеченные специальным ценником; копилка – мелкий остаток на бонусный счет. 1 бонус = 1 гривна.

Чтобы накапливать и рассчитываться бонусами, загружайте соответствующее приложение «Рулька» в AppStore или Google Play или получите карту лояльности в любом магазине. Уже на кассе отсканируйте штрих-код с приложения или физической карты или назовите номер телефона.

Адреса магазинов «Рулька»:

Харьков, проспект Александровский, 144 (ежедневно с 08.00 до 21.00);

Харьковская область, город Лозовая, улица Микрорайон 5, дом 4А (ежедневно с 08.00 до 21.00);

Харьковская область, город Первомайский, улица Бугайченко, 23 (ПН-СБ с 08.00 до 20.00, НД с 08.00 до 18.00);

Харьковская область, поселок Ольшаны, улица Центральная, 1 (ПН-СБ с 08.00 до 20.00, НД с 08.00 до 18.00);

Киев, улица Мурманская, 6 (ежедневно с 08.00 до 21.00).

SMK Group – один из самых мощных, современных и высокотехнологичных мясоперерабатывающих бизнесов, развивающий несколько продуктовых брендов: магазины в формате «у дома» – Салтовский, Киевский, Богодуховский мясокомбинаты, дискаунтеры «Рулька», магазины агрофирмы «Свитанок» и рыбные магазины «ЙОРШ». В ассортименте – более 2 тысяч продуктов, которые можно приобрести в более чем 600 фирменных магазинах. Холдинг объединяет три мясокомбината, агрофирму и собственные фермы, производящие широкий ассортимент колбас, мясных деликатесов, свежего мяса.

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