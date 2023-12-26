«Салтівський м’ясокомбінат» відкрив у Харкові соціальний супермаркет «Рулька»

У Харкові відкрили супермаркет «Рулька». Це новий соціальний магазин від виробника «Салтівського м’ясокомбінату» та холдингу SMK Group. Супермаркет розташований в Індустріальному районі міста, на проспекті Олександрівський, 144, поблизу ринку «ХТЗ».

«Для нашого міста, яке довгий час перебувало під обстрілами, де зруйнована низка підприємств, де скоротилися тисячі робочих місць, «Рулька» фактично є великим соціальним продовольчим магазином. Весь асортимент за доступними та підйомними цінами, навіть для найбільш вразливої категорії харків’ян. Асортимент максимально широкий, для всіх: від ковбаси, свіжого м’яса, сиру, бакалії, овочів та фруктів до побутової хімії», – говорить операційна керівниця супермаркету Юлія Катасонова.

Новий супермаркет «Рулька» в Харкові став п’ятим магазином мережі по Україні. Ще три працюють на Харківщині та один у Києві.

Програма лояльності «Рулька»

Фірмові магазини холдингу SMK Group – Салтівський, Київський, Богодухівський м’ясокомбінати та «Рулька» – мають власну програму лояльності для постійних покупців. Клієнти можуть накопичувати: бонусні гривні – 1% від суми покупки; суперкешбек – збільшений відсоток бонусних гривень на окремі товари, які позначені спеціальним цінником; скарбничка – дрібна решта на бонусний рахунок. 1 бонус = 1 гривня.

Щоб накопичувати та розраховуватися бонусами, завантажуйте відповідний застосунок «Рулька» в AppStore чи Google Play або ж отримайте картку лояльності в будь-якому магазині. Вже на касі відскануйте штрих-код із застосунку чи фізичної картки або назвіть номер телефону.

Адреси магазинів «Рулька»:

Харків, проспект Олександрівський, 144 (щодня з 08.00 до 21.00);

Харківська область, місто Лозова, вулиця Мікрорайон 5, будинок 4А (щодня з 08.00 до 21.00);

Харківська область, місто Первомайський, вулиця Бугайченка, 23 (ПН-СБ з 08.00 до 20.00, НД з 08.00 до 18.00);

Харківська область, селище Вільшани, вулиця Центральна, 1 (ПН-СБ з 08.00 до 20.00, НД з 08.00 до 18.00);

Київ, вулиця Мурманська, 6 (щодня з 08.00 до 21.00).

SMK Group – один із найпотужніших, сучасних та високотехнологічних м’ясопереробних бізнесів, який розвиває кілька продуктових брендів: магазини в форматі «біля дому» – Салтівський, Київський, Богодухівський м’ясокомбінати, дискаунтери «Рулька», магазини агрофірми «Світанок» та рибні магазини «ЙОРШ». В асортименті – понад 2 тисячі продуктів, які можна придбати в більш ніж 600 фірмових магазинах. Холдинг об’єднує три м’ясокомбінати, агрофірму та власні ферми, які виробляють широкий асортимент ковбас, м’ясних делікатесів, свіжого м’яса.

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