В Областной клинической больнице в Харькове поменяли главу и затеют ремонт
Исполняющим обязанности гендиректора Областной клинической больницы в Харькове назначен Руслан Врагов.
Экс-руководитель — Константин Лобойко — остается в команде медучреждения в должности медицинского директора, сообщают в пресс-службе Харьковского облсовета по итогам совещания по оптимизации работы больницы и реорганизации некоторых отделений с учетом вызовов военного времени.
«Планы на ближайшее время: ремонт приемного отделения, который должен начаться уже в июне, и ремонт реабилитационного отделения. Выполняются проектные работы по обустройству помещения под ангиограф и МРТ, которые предоставляют Минздрав. Также вскоре планируется открытие стационарного кожно-венерологического отделения, четырех отделений стоматологической помощи. Процесс присоединения к областной больнице стоматполиклиники и кожно-венерологического диспансера продолжается», — пишет пресс-служба облсовета.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: врагов, лобойко, областная больница, облсовет, Харьков, Харьковский областной совет;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 19:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполняющим обязанности гендиректора Областной клинической больницы в Харькове назначен Руслан Врагов".