В Областной клинической больнице в Харькове поменяли главу и затеют ремонт

Исполняющим обязанности гендиректора Областной клинической больницы в Харькове назначен Руслан Врагов.

Экс-руководитель — Константин Лобойко — остается в команде медучреждения в должности медицинского директора, сообщают в пресс-службе Харьковского облсовета по итогам совещания по оптимизации работы больницы и реорганизации некоторых отделений с учетом вызовов военного времени.

«Планы на ближайшее время: ремонт приемного отделения, который должен начаться уже в июне, и ремонт реабилитационного отделения. Выполняются проектные работы по обустройству помещения под ангиограф и МРТ, которые предоставляют Минздрав. Также вскоре планируется открытие стационарного кожно-венерологического отделения, четырех отделений стоматологической помощи. Процесс присоединения к областной больнице стоматполиклиники и кожно-венерологического диспансера продолжается», — пишет пресс-служба облсовета.