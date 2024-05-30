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В Областной клинической больнице в Харькове поменяли главу и затеют ремонт

Общество 19:00   30.05.2024
Елена Нагорная
В Областной клинической больнице в Харькове поменяли главу и затеют ремонт Фото: Харьковский областной совет

Исполняющим обязанности гендиректора Областной клинической больницы в Харькове назначен Руслан Врагов.

Экс-руководитель — Константин Лобойко — остается в команде медучреждения в должности медицинского директора, сообщают в пресс-службе Харьковского облсовета по итогам совещания по оптимизации работы больницы и реорганизации некоторых отделений с учетом вызовов военного времени.

«Планы на ближайшее время: ремонт приемного отделения, который должен начаться уже в июне, и ремонт реабилитационного отделения. Выполняются проектные работы по обустройству помещения под ангиограф и МРТ, которые предоставляют Минздрав. Также вскоре планируется открытие стационарного кожно-венерологического отделения, четырех отделений стоматологической помощи. Процесс присоединения к областной больнице стоматполиклиники и кожно-венерологического диспансера продолжается», — пишет пресс-служба облсовета.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 19:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Исполняющим обязанности гендиректора Областной клинической больницы в Харькове назначен Руслан Врагов".