В Обласній клінічній лікарні в Харкові поміняли очільника та влаштують ремонт

Виконувачем обов’язків гендиректора Обласної клінічної лікарні у Харкові призначено Руслана Врагова.

Екскерівник – Костянтин Лобойко – залишається у команді медустанови на посаді медичного директора, повідомляють у пресслужбі Харківської облради за підсумками наради щодо оптимізації роботи лікарні та реорганізації деяких відділень з урахуванням викликів воєнного часу.

“Плани на найближчий час: ремонт приймального відділення, який має початися вже у червні, та ремонт реабілітаційного відділення. Виконуються проєктні роботи з облаштування приміщення під ангіограф та МРТ, які надають МОЗ. Також незабаром планується відкриття стаціонарного шкірно-венерологічного відділення, чотирьох відділень стоматологічної допомоги. Процес приєднання до обласної лікарні стоматполіклініки та шкірно-венерологічного диспансеру триває“, – пише пресслужба облради.