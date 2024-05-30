В Обласній клінічній лікарні в Харкові поміняли очільника та влаштують ремонт
Виконувачем обов’язків гендиректора Обласної клінічної лікарні у Харкові призначено Руслана Врагова.
Екскерівник – Костянтин Лобойко – залишається у команді медустанови на посаді медичного директора, повідомляють у пресслужбі Харківської облради за підсумками наради щодо оптимізації роботи лікарні та реорганізації деяких відділень з урахуванням викликів воєнного часу.
“Плани на найближчий час: ремонт приймального відділення, який має початися вже у червні, та ремонт реабілітаційного відділення. Виконуються проєктні роботи з облаштування приміщення під ангіограф та МРТ, які надають МОЗ. Також незабаром планується відкриття стаціонарного шкірно-венерологічного відділення, чотирьох відділень стоматологічної допомоги. Процес приєднання до обласної лікарні стоматполіклініки та шкірно-венерологічного диспансеру триває“, – пише пресслужба облради.
Читайте також: Пологовий №1 у Харкові приєднали до лікарні Мещанінова: мер пояснив рішення
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: врагов, лобойко, областная больница, облсовет, Харків, Харьковский областной совет;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «В Обласній клінічній лікарні в Харкові поміняли очільника та влаштують ремонт»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 19:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконувачем обов’язків гендиректора Обласної клінічної лікарні у Харкові призначено Руслана Врагова".