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В Обласній клінічній лікарні в Харкові поміняли очільника та влаштують ремонт

Політика 19:00   30.05.2024
Олена Нагорна
В Обласній клінічній лікарні в Харкові поміняли очільника та влаштують ремонт

Виконувачем обов’язків гендиректора Обласної клінічної лікарні у Харкові призначено Руслана Врагова.

Екскерівник – Костянтин Лобойко – залишається у команді медустанови на посаді медичного директора, повідомляють у пресслужбі Харківської облради за підсумками наради щодо оптимізації роботи лікарні та реорганізації деяких відділень з урахуванням викликів воєнного часу.

Плани на найближчий час: ремонт приймального відділення, який має початися вже у червні, та ремонт реабілітаційного відділення. Виконуються проєктні роботи з облаштування приміщення під ангіограф та МРТ, які надають МОЗ. Також незабаром планується відкриття стаціонарного шкірно-венерологічного відділення, чотирьох відділень стоматологічної допомоги. Процес приєднання до обласної лікарні стоматполіклініки та шкірно-венерологічного диспансеру триває“, – пише пресслужба облради.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 19:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконувачем обов’язків гендиректора Обласної клінічної лікарні у Харкові призначено Руслана Врагова".