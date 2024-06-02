Украинцы гоняли в приграничных Карпатах: участвовали и харьковчане (видео)
Кубок Украины по горным автогонкам ‘’ХАДО Максимум’ состоялся в минувшие выходные на Ужокском перевале в 180 километрах от Львова, рассказал МГ “Объектив” президент автомобильного клуба «Харьков» Алексей Беседин.
В течение двух дней 25 участников из разных городов Украины показывали свои умения на трассе длинной 3,8 километра. Гонщики на Honda, Subaru и других авто боролись за доли секунды, которые фиксировал электронный хронометр.
Автомобили соревновались в шести классах в зависимости от объёма двигателя и подготовки, начиная со стандартных 1600 см кубических и до раллийных турбомашин мощностью более 300 лошадиных сил.
Не обошлось без опасных моментов — три автомобиля сошли с трассы и были повреждены, причем один из них — спортивная Honda — под списание.
Самым быстрым оказался спортсмен из Киева Андрей Шевченко на раллийной Mitsubishi Evolution. Организовал соревнования Галицкий автоклуб, а награждение — Ставненский сельсовет. Медицинским частям передали подарок от латвийских автоспортсменов — внедорожник Subaru.
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- Категории: Спорт, Украина, Харьков; Теги: гонки, Карпаты, спорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кубок Украины по горным автогонкам ‘’ХАДО Максимум’ состоялся в минувшие выходные на Ужокском перевале в 180 километрах от Львова, рассказал МГ “Объектив” президент автомобильного клуба «Харьков» Алексей Беседин.".