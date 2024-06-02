Українці ганяли у прикордонних Карпатах: брали участь і харків’яни (відео)
Кубок України з гірських автоперегонів ”ХАДО Максимум’ відбувся минулими вихідними на Ужоцькому перевалі за 180 кілометрів від Львова, розповів МГ “Об’єктив” президент автомобільного клубу «Харків» Олексій Бєсєдін.
Протягом двох днів 25 учасників із різних міст України показували свої вміння на трасі довжиною 3,8 кілометра. Гонщики на Honda, Subaru та інших авто виборювали частки секунди, які фіксував електронний хронометр.
Автомобілі змагалися у шести класах залежно від об’єму двигуна та підготовки, починаючи зі стандартних 1600 см кубічних та до ралійних турбомашин потужністю понад 300 кінських сил.
Не обійшлося без небезпечних моментів – три автомобілі зійшли з траси та були пошкоджені, причому один із них – спортивна Honda – під списання.
Найшвидшим виявився спортсмен із Києва Андрій Шевченко на ралійній Mitsubishi Evolution. Організував змагання Галицький автоклуб, а нагородження – Ставненська сільрада. Медичним частинам передали подарунок від латвійських автоспортсменів – позашляховик Subaru.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 21:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кубок України з гірських автоперегонів ”ХАДО Максимум’ відбувся минулими вихідними на Ужоцькому перевалі за 180 кілометрів від Львова, розповів МГ “Об’єктив” президент автомобільного клубу «Харків» Олексій Бєсєдін".