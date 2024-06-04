Два десятка неуправляемых авиаракет выпустил враг по северу Харьковщины — ГШ

По северу Харьковщины военные РФ нанесли три авиаудара КАБами и запустили два десятка неуправляемых авиаракет с вертолетов Ми-8, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 17:00.

КАБами били по Волчанску, а НАРами — по Окопу и Ветеринарному.

Всего на Харьковском направлении с начала суток было три боестолкновения без успеха для противника.

На Купянском направлении оккупанты несколько активизировались и применяют авиацию. Восемь штурмовых действий врага защитники отбили. Продолжаются три боестолкновения вблизи Стельмаховки и Берестового. Силы обороны дают достойный отпор противнику.