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Два десятка неуправляемых авиаракет выпустил враг по северу Харьковщины — ГШ

Происшествия 18:19   04.06.2024
Елена Нагорная
Два десятка неуправляемых авиаракет выпустил враг по северу Харьковщины — ГШ Фото: Генштаб ВСУ

По северу Харьковщины военные РФ нанесли три авиаудара КАБами и запустили два десятка неуправляемых авиаракет с вертолетов Ми-8, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 17:00.

КАБами били по Волчанску, а НАРами — по Окопу и Ветеринарному.

Всего на Харьковском направлении с начала суток было три боестолкновения без успеха для противника.

На Купянском направлении оккупанты несколько активизировались и применяют авиацию. Восемь штурмовых действий врага защитники отбили. Продолжаются три боестолкновения вблизи Стельмаховки и Берестового. Силы обороны дают достойный отпор противнику.

Читайте также: Россияне продолжают бить по Харьковщине КАБами — Генштаб ВСУ на 13:00

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 18:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По северу Харьковщины военные РФ нанесли три авиаудара КАБами и запустили два десятка неуправляемых авиаракет с вертолетов Ми-8, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 17:00".