Два десятка неуправляемых авиаракет выпустил враг по северу Харьковщины — ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
По северу Харьковщины военные РФ нанесли три авиаудара КАБами и запустили два десятка неуправляемых авиаракет с вертолетов Ми-8, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 17:00.
КАБами били по Волчанску, а НАРами — по Окопу и Ветеринарному.
Всего на Харьковском направлении с начала суток было три боестолкновения без успеха для противника.
На Купянском направлении оккупанты несколько активизировались и применяют авиацию. Восемь штурмовых действий врага защитники отбили. Продолжаются три боестолкновения вблизи Стельмаховки и Берестового. Силы обороны дают достойный отпор противнику.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 18:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По северу Харьковщины военные РФ нанесли три авиаудара КАБами и запустили два десятка неуправляемых авиаракет с вертолетов Ми-8, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 17:00".